Feyenoord'tan deplasmanda gol şov!

Hollanda Eredivisie 9. hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Go Ahead ile karşı karşıya geldi. De Adelaarshorst Stadyumu'ndaki maçta Feyenoord sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ibrahim Osman, 22'de Antoni Milambo, 44'te Quinten Timber, 58'de Ayase Ueda ve 77'de ise Julian Carranza kaydetti. Go Ahead'ınn tek golünü ise 81'de Oliver Edvardsen attı.



Feyenoord bu sonucun ardından puanını 16'ya yükseltti. Go Ahead, 13 puanda kaldı.



Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Feyenoord, Utrecht deplasmanına gidecek. Go Ahead, ise AZ Alkmaar'a konuk olacak.