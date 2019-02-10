Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile De Graafschap karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında Tonny Vilhena ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Calvin Verdonk ile farkı 2'ye çıkaran Feyenoord'da 2 dakika sonra St. Juste skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 63. dakikada Jens Toornstra söyledi ve Feyenoord, De Graafschap'ı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 42'ye yükseltti. De Graafschap ise 18 puanda kaldı.
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Mücadelenin 28. dakikasında Tonny Vilhena ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Calvin Verdonk ile farkı 2'ye çıkaran Feyenoord'da 2 dakika sonra St. Juste skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 63. dakikada Jens Toornstra söyledi ve Feyenoord, De Graafschap'ı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 42'ye yükseltti. De Graafschap ise 18 puanda kaldı.
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