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Feyenoord evinde güle oynaya 3 puanı kaptı!

Hollanda Ligi'nde 21. haftada Feyenoord, De Graafschap'ı 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Feyenoord evinde güle oynaya 3 puanı kaptı!
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10 Şubat 2019 00:41
Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile De Graafschap karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Tonny Vilhena ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Calvin Verdonk ile farkı 2'ye çıkaran Feyenoord'da 2 dakika sonra St. Juste skoru 3-0'a getirdi.

Son sözü 63. dakikada Jens Toornstra söyledi ve Feyenoord, De Graafschap'ı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 42'ye yükseltti. De Graafschap ise 18 puanda kaldı.

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