Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 28. dakikasında Tonny Vilhena ile öne geçen Feyenoord, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 52. dakikasında Calvin Verdonk ile farkı 2'ye çıkaran Feyenoord'da 2 dakika sonra St. Juste skoru 3-0'a getirdi.Son sözü 63. dakikada Jens Toornstra söyledi ve Feyenoord, De Graafschap'ı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Bu sonuçla birlikte Feyenoord puanını 42'ye yükseltti. De Graafschap ise 18 puanda kaldı.