Ferran Torres hat-trick yaptı, Isco'nun çabası yetmedi!

İspanya La Liga 21. hafta maçında Barcelona, Real Betis'le karşılaştı.



Estadio Benito'da oynanan maçı Barcelona 4-2 kazandı. Barcelona'ya galibiyet gollerini 21, 48 ve 90+2. dakikalarda Ferran Torres, 90. dakikada Felix kaydetti. Real Betis'in goller 56 ve 59. dakikada Isco'dan geldi.



Real Betis skoru 2-0'dan 2-2'ye getirse de mağlup olmaktan kurtulamadı.



Barcelona ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Real Betis ise son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.



Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 44'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Real Betis ise 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barça, Villarreal'i ağırlayacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.



