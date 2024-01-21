Ferran Torres hat-trick yaptı, Isco'nun çabası yetmedi!

İspanya La Liga 21. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ferran Torres hat-trick yaptı, Isco'nun çabası yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2024 22:31
İspanya La Liga 21. hafta maçında Barcelona, Real Betis'le karşılaştı.

Estadio Benito'da oynanan maçı Barcelona 4-2 kazandı. Barcelona'ya galibiyet gollerini 21, 48 ve 90+2. dakikalarda Ferran Torres, 90. dakikada Felix kaydetti. Real Betis'in goller 56 ve 59. dakikada Isco'dan geldi.

Real Betis skoru 2-0'dan 2-2'ye getirse de mağlup olmaktan kurtulamadı.

Barcelona ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Real Betis ise son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 44'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Real Betis ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barça, Villarreal'i ağırlayacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery