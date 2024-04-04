Fernando Santos'tan oyuncularına uyarı: 'Kazanmak zorundayız'

Milli ara öncesi Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a yenilerek 3'te sıfır çeken Beşiktaş bugün Başakşehir'e konuk olacak. Kartal zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak hem son dönemde üzdüğü taraftarıyla barışmaya hem de ligdeki üçüncülük yarışına tutunmaya çalışacak.
CİDDİ UYARILARDA BULUNDU
Siyah-beyazlı takım 3 puanı hanesine yazdırırsa rahat bir nefes alacak. Aksi halde Teknik Direktör Fernando Santos ve oyuncuların üzerindeki baskı daha da artacak. Teknik patron Santos dün takımla yaptığı son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu. Başakşehir maçının önemine dikkat çeken Portekizli hoca oyuncularından galibiyet istedi.
"İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM"
Buducnost ve Karagümrük'le hazırlık maçları oynadıkları milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarının altını çizen Santos'un, "Ligdeki son 3 maçı kaybettik. Bu kez kazanmak zorundayız. Taraftarımızı bir defa daha üzmeyelim. Milli arada yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtmanızı istiyorum. İyi bir takım olduğumuzu ve antrenmanlarda iyi çalıştığımızı gösterelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
CİDDİ UYARILARDA BULUNDU
Siyah-beyazlı takım 3 puanı hanesine yazdırırsa rahat bir nefes alacak. Aksi halde Teknik Direktör Fernando Santos ve oyuncuların üzerindeki baskı daha da artacak. Teknik patron Santos dün takımla yaptığı son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu. Başakşehir maçının önemine dikkat çeken Portekizli hoca oyuncularından galibiyet istedi.
"İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM"
Buducnost ve Karagümrük'le hazırlık maçları oynadıkları milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarının altını çizen Santos'un, "Ligdeki son 3 maçı kaybettik. Bu kez kazanmak zorundayız. Taraftarımızı bir defa daha üzmeyelim. Milli arada yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtmanızı istiyorum. İyi bir takım olduğumuzu ve antrenmanlarda iyi çalıştığımızı gösterelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.