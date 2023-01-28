Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu yine değişiyor

Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin saha içi dizilişinde önemli bir değişim yaşanacak.



FERDİ ORTA SAHAYA



Jorge Jesus'un planlarına göre Jayden Oosterwolde sol beke geçecek, Ferdi Kadıoğlu ise 8 numara oynamaya başlayacak. Jayden Oosterwolde transferiyle Ferdi'nin yeteneklerinden hücumda daha çok yararlanılacak. Fenerbahçe yönetimi, 'geleceğe yatırım' olarak gördüğü genç futbolcuyu sürekli oynatıp, 18 milyon euroya satılan Kim Min-Jae örneğinde olduğu gibi ileride yüksek performans almayı hedefliyor.



İtalya Serie B'de mücadele eden Parma, geçen yılın ocak ayında 6 aylığına Hollanda'nın Twente takımından kiraladığı Oosterwolde'nin bonservisini temmuz ayında 3 milyon euroya satın almıştı. Hollandalı futbolcu bu sezon Parma'da 19 resmi maçta forma giyip 1 asist yaptı.





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