Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu yine değişiyor

Fenerbahçe'nin sol bek transferinde sona yaklaşmasıyla birlikte Ferdi Kadıoğlu, orta saha oynamaya başlayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu yine değişiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2023 13:30
Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin saha içi dizilişinde önemli bir değişim yaşanacak.

FERDİ ORTA SAHAYA

Jorge Jesus'un planlarına göre Jayden Oosterwolde sol beke geçecek, Ferdi Kadıoğlu ise 8 numara oynamaya başlayacak. Jayden Oosterwolde transferiyle Ferdi'nin yeteneklerinden hücumda daha çok yararlanılacak. Fenerbahçe yönetimi, 'geleceğe yatırım' olarak gördüğü genç futbolcuyu sürekli oynatıp, 18 milyon euroya satılan Kim Min-Jae örneğinde olduğu gibi ileride yüksek performans almayı hedefliyor.

İtalya Serie B'de mücadele eden Parma, geçen yılın ocak ayında 6 aylığına Hollanda'nın Twente takımından kiraladığı Oosterwolde'nin bonservisini temmuz ayında 3 milyon euroya satın almıştı. Hollandalı futbolcu bu sezon Parma'da 19 resmi maçta forma giyip 1 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ