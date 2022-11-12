Ferdi Kadıoğlu: 'Her şeyi denedik, olmadı'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 2-1 kaybettikleri Giresunspor karşılaşmasını değerlendirdi.



Maç sonrası kısa bir açıklama yapan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;





"Futbolda bu tip şeyler olabiliyor. Üst üste iki maç kırmızı kart gördük. Kazanmak için her şeyi yaptık. 10 kişi oynamak zor ama her şeyi denedik, olmadı. Takıma güveniyorum, hocama güveniyorum, teknik ekibe güveniyorum. Aradan sonra çok güçlü döneceğiz."









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