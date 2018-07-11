Fener'e göz kırptı, Sporting Lizbon'a gitti!

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Portekizli yıldız Luis Nani, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'a transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüp, resmi twitter hesabından Nani'ye dair özel klip hazırladı ve taraftarına transferi duyurdu.
Son olarak Lazio forması giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren Manchester United serüveninin ardından Fenerbahçe'ye imza atmış, ardından Valencia ve Lazio formaları giymişti.
Nani, geçtiğimiz günlerde özel bir video yayınlayarak Fenerbahçe taraftarına seslenmiş ve sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini belirtmişti.
Yeşil-beyazlı kulüp, resmi twitter hesabından Nani'ye dair özel klip hazırladı ve taraftarına transferi duyurdu.
Son olarak Lazio forması giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süren Manchester United serüveninin ardından Fenerbahçe'ye imza atmış, ardından Valencia ve Lazio formaları giymişti.
Nani, geçtiğimiz günlerde özel bir video yayınlayarak Fenerbahçe taraftarına seslenmiş ve sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediğini belirtmişti.
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Bem-vindo a Casa, @luisnani! pic.twitter.com/SJXBeJJZt0
— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 11 Temmuz 2018