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Fenerbahçe'ye Kalinic'ten kötü haber!

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp forveti Nikola Kalinic'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'ye Kalinic'ten kötü haber!
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23 Aralık 2017 14:26
Fenerbahçe Doğuş'un Sırp forvet oyuncusu Nikola Kalinic'in sahalardan 4-5 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Nikola Kalinic, 21 Aralık Perşembe günü Maccabi Fox deplasmanında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve mücadeleye devam edememişti.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox - Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic'in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.

Kalinic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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