Fenerbahçe'nin genç forveti TFF 2. Lig'e transfer oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Fenerbahçe'den forvet Ahmethan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.Kulüp başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını aktaran Can, Fenerbahçe'den Ahmethan Köse'yi 1 yıllığına kiraladıklarını vurguladı.Bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Can, Ahmethan Köse ile anlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.