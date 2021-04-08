Fenerbahçe'nin en büyük silahı; duran top!

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında Enner Valencia'nın golüyle öne geçerken, sarı-lacivertlilerde duran top silahı yine devreye girdi.



18. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valencia, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ı geçmeyi başardı.



Bu golle birlikte Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı 56 golün 23'ü duran toplardan gelmiş oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de en çok duran top golü bulan takım konumunda yer alıyor.



YAKLAŞIK 1,5 YIL SONRA FRİKİK GOLÜ



Öte yandan Enner Valencia, Süper Lig'de Aralık 2019'da Deniz Türüç'ün Rizespor'a attığı golden bu yana frikik golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.



