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Fenerbahçeli taraftarlardan kombine izdihamı!

Fenrebahçe'de Ali Koç'un Başkan olmasının ardından taraftarlardaki değişim rüzgarına bir halka da kombinelerde eklendi. Gecenin erken saatlerinde stad çevresinde beklemeye başlayan taraftarlar, sabah 9'dan itibaren kombine sahibi olabilmek adına adeta yarışa girdi.

Kaynak: DHA
Fenerbahçeli taraftarlardan kombine izdihamı!
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03 Temmuz 2018 16:52
Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı.

Yaklaşık 5 bin kombinenin bugün satışa sunulduğu Ülker Stadyumu'nun önünde gece yarsından itibaren uzun kuyruklar oluşturan Fenerbahçe taraftarının kombine biletlerini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Bu sezon toplam 39 bin kombine kartın satışa sunulduğu süreçte, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış günlerinde satılan toplam kombine kart sayısı 31 bin kişiye ulaştı.

2018-19 sezonunda Ülker Stadyumu Migros Alt Tribünü'nde yalnızca öğrenci taraftarların yer alacağı, özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü için 3 bin 97 kişilik kontenjan belirlendi.

Bu tribünün kombine satışı ise 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılacak. Şu ana kadar satılmış yaklaşık 31 bin kombine ile beraber, öğrenci tribünü için belirlenen 3 bin 97 kişilik kontenjandan geri kalan yaklaşık 5 bin kombine ise bugün genel satışa açıldı.

Kombine biletlere yoğun ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stadyum önüne geldiklerini ve yeni sezon için satışa çıkan kombine biletlerine yoğun ilgi olduğunu vurguladılar. Uzun bilet kuyruklarının oluştuğu stadyum çevresinde taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine de tezahüratlar yaptı.





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