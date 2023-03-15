Fenerbahçeli, Jorge Jesus'a inanıyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı ağırlayacak.



Sarılacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek.





Tabloya bakıldığında

Fenerbahçe

dezavantajlı gibi gözükse

de teknik direktör

Jorge Jesus'un Avrupa

Ligi'ndeki performansı

camiayı umutlandırıyor.

DEV KULÜPLERE TEK TEK DİZ ÇÖKTÜRDÜ



Portekizli hoca, daha önce Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı 5 maçta da rakiplerini elemeyi başardı. Benfica, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde Marsilya, PSG, Bordeaux ve Tottenham'ı safı dışı bırakıp adını çeyrek finale yazdırdı.

Jesus, Sporting

Lizbon'la da Viktoria Plzen'i

geçip son 8'e kaldı.

Skor dezavantajına rağmen çeyrek final hayali kuran Jorges Jesus, oyuncularına ilk maçtaki hataları anlatıyor ve uyarılarda bulunuyor. Samandıra'da her idman öncesi motivasyon konuşmaları yapan Portekizli hocanın,

"Sevilla elenmeyecek

takım değil. Hedefimize

ulaşabiliriz"

dediği öğrenildi.

İŞTE JESUS'UN SON 16 TABLOSU



2009-10 Benfica-Marsilya

2010-11 Benfica-PSG

2012-13 Benfica-Bordeaux

2013-14 Benfica-Tottenham

2017-18 S. Lizbon- V. Plzen



* Koyu renkli yazılanlar Jesus'un elediği takımlar.

F.Bahçe'nin

başarılı stoperi Samet Akaydın, Sevilla maçı öncesi iddialı konuştu. FB TV'ye demeç veren 29 yaşındaki futbolcu,

"İspanya'ya gidiyorsun,

Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden

ezerek futbol oynuyorsun.

Aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek

çok farklı şeyler olabilir"