Fenerbahçeli Dusan Tadic'e 'geri dön' çağrısı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri bir kez daha üzerinde toplarken milli takımının yetkililerini harekete geçirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Dusan Tadic'e 'geri dön' çağrısı!
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13 Ekim 2024 11:53
Sırbistan Milli Takımı kaptanlığından feragat edip, mesaisini sadece Fenerbahçe için harcayan Dusan Tadic, ikinci baharını yaşama devam ediyor.

Jose Mourinho ile birlikte yeni bir göreve atanan 35'lik oyuncu sergilediği futbolla "yolun yarısında değil, henüz başındayım" mesajı veriyor. Sırp yıldız, son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu. Şampiyonlar Ligi elemeleri, yeni formatlı UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 13 maça 5 gol, 6 asist sığdırıp, toplamda 11 gole katkı verdi.

MİLLİ TAKIM ÇAĞRISI

Sırbistan Milli Takım yetkililerinin de ağzını sulandıran bu istatistikler sonrası, tecrübeli futbolcuya yeni bir milli takım çağrısı yapılma kararı alındı.

SON KARARI FENERBAHÇE

Ancak Dusan Tadic, geçen sezon kılpayı kaçırılan Süper Lig şampiyonluğunun, bu sezon yaşanabilmesi adına, bu teklife olumlu yanıt vermezken, tüm mesaisini ise Fenerbahçe'nin başarısı için harcayacağını deklare etti. 

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