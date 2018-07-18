Rafinha için Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Sportif Direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile masaya oturacak.Geçen sezonu Inter'de geçiren merkez orta saha, başarılı bir performans ortaya koysa da İtalyanlar yüksek satın alma opsiyonu yüzünden Rafinha'yı elinde tutamadı. Bu gelişme üzerine futbolcunun menajeri ile görüşmelerini sıklaştıran Comolli, anlaşma aşamasına geldi.Barcelona, yeni sezonda kadroda düşünmediği 25 yaşındaki yıldız ismin bir yıl daha kiralanmasına sıcak bakıyor. Fenerbahçe, Rafinha'nın İspanyol ekibinden aldığı ücreti karşılayacak ve 2 milyon euro kiralama bedeli önerecek. Futbolcu ve Barça'nın olumlu yaklaşımı, anlaşmanın yakın olduğu şeklinde yorumlanıyor.Rafael Alantara do Nascimento veya lakabıyla Rafinha (d. 12 Şubat 1993, Sao Paulo), Brezilyalı-İspanyol futbolcudur. ofansif orta saha pozisyonunda oynayan futbolcu, şu anda FC Barcelona takımında forma giymektedir.Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğan Rafinha, 13 yaşında Barcelona'nın altyapısına girmiştir. Rafinha, Barcelona B takımındaki ilk maçına, 8 Ocak 2011'de Girona ile oynadıkları maçta 55. dakikada Jonathan dos Santos'un yerine girerek çıkmıştır.Rafinha, Katalan ekibi Barcelona'nın A takımındaki ilk maçına ise, 9 Kasım 2011'de Hospitalet ile oynanan Kral Kupası karşılaşmasında Cesc Fàbregas'ın yerine girerek çıkmış ve maçın son 15 dakikasında forma giymiştir.Rafinha'nın babası Mazinho, emekli futbolcu ve teknik direktördür. Mazinho, Brezilya millî takımının 1990 ve 1994 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almış ve 1994'de Brezilya ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştır.Rafinha'nın ağabeyi Thiago, profesyonel futbolcudur ve Bayern Münih ile İspanya millî takımında forma giymektedir.Rafinha'nın annesi Valéria ise, eski bir voleybol oyuncusudur.