Fenerbahçe'den düğüne antikor şartı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi.



Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı.



Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.



