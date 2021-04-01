Fenerbahçe'den düğüne antikor şartı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın düğün törenine katılacak oyuncu ve personel için antikor şartı koştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den düğüne antikor şartı
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01 Nisan 2021 10:35
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, Milli Takım dönüşü nişanlısı Rojin Haspolat'la dünyaevine girdi.

Çırağan Sarayı'nda yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini başkan Ali Koç ve teknik direktör Emre Belözoğlu yaptı.

Sarı-lacivertli kulüp, personel ve futbolculara törene katılabilmek için antikor şartı koydu. Kanında antikor olmayan hiçbir kulüp çalışanı ve oyuncu düğüne gidemedi.



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