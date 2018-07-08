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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği kulüp tarafından açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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08 Temmuz 2018 20:04
Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp; Cumartesi günü İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Soldado'nun aldığı darbeden dolayı sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği açıklanırken, İspanyol golcünün tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.



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