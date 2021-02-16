Fenerbahçe'de Pelkas'tan özel hazırlık

Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü İzmir'deki Göztepe mücadelesinde atmıştı.



Yunan yıldız, bu hafta da Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcu, özel idmanlarla açığını kapatmak için çalışıyor.



Yıldız oyuncu, Rize maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hatay, Galatasaray, Başakşehir ve Karagümrük mücadelelerini kaçırmıştı. Formasını çok özlediğini söyleyen Pelkas, "Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızım" dedi.



