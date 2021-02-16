Fenerbahçe'de Pelkas'tan özel hazırlık

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Pelkas, Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Pelkas'tan özel hazırlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2021 11:45
Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü İzmir'deki Göztepe mücadelesinde atmıştı.

Yunan yıldız, bu hafta da Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcu, özel idmanlarla açığını kapatmak için çalışıyor.

Yıldız oyuncu, Rize maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hatay, Galatasaray, Başakşehir ve Karagümrük mücadelelerini kaçırmıştı. Formasını çok özlediğini söyleyen Pelkas, "Yeniden sahaya çıkmak için sabırsızım" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için