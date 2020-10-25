Fenerbahçe'de Cisse ve Valencia siftah yaptı

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 3-1 geçerken yeni transferlerinin golleriyle de mutluluk yaşadı.
Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.
Ekvadorlu futbolcu Valencia, maçın 55. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Senegalli golcü Cisse ise 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
Fenerbahçe'de Papiss Cisse ile Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attı.
Ekvadorlu futbolcu Valencia, maçın 55. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Senegalli golcü Cisse ise 72. dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.