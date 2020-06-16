Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç arasındaki görüşme sona erdi.

Semih Özsoy ile Maurizio Gherardini'nin de yer aldığı görüşmede taraflar şartlarını ve beklentilerini sundu.









MEHMET DEMİRKOL'UN YORUMU:

"HER KURUŞU FUTBOLA KULLANMAK...."



Ali Koç ile Obradovic'in görüşmesini değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Zeljko Obradovic, çok önemli karakter, marka. Öyle ama Fenerbahçe'nin ne yapıp edip futbolu ayağa kaldırması lazım. Böyle bir çıkmazda durum. Her kuruşu futbol için kullanmak istiyorlar anladığım kadarıyla..." ifadelerini kullandı.



Taraflar bu görüşmenin ardından birbirlerinin şartlarını düşünecekler ve son kararı vermek için çarşamba günü yeniden buluşacaklar.Ali Koç ile Obradovic'in görüşmesini değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Zeljko Obradovic, çok önemli karakter, marka. Öyle ama Fenerbahçe'nin ne yapıp edip futbolu ayağa kaldırması lazım. Böyle bir çıkmazda durum. Her kuruşu futbol için kullanmak istiyorlar anladığım kadarıyla..." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Bu arada Ali Koç, Obradovic ile yaptığı toplantıdan önce "Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir diye bir sözüm var, basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Fenerbahçe Basketbol Kulübünün bütçesinin 30 milyonlar olması mümkün değil. Basketbolun açığı, futbolun açığının yarısı kadar. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz." açıklamasını yapmıştı.