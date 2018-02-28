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Fenerbahçe'de bu kez final Galatasaray

Bu sezon 3 kez prim kaçıran takım; Akhisar, Malatya ve Galatasaray maçlarını kazanırsa, 1 milyon dolar alacak

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de bu kez final Galatasaray
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28 Şubat 2018 10:26
Akhisar, Yeni Malatya (D) ve Galatasaray maçlarından 9 puan alınması halinde şampiyonluk yolunda iddialı hale gelineceğine inanan Fenerbahçe yönetimi, 3 maçlık seri için 1 milyon dolar prim koydu.

Finalin Galatasaray maçı olması ise farklı bir anlam taşıyor. Çünkü takım bu sezonki 3 primi de son maçta kaybetti. Prim sistemine Osmanlı beraberliğinin ardından geçilmiş, 6 maça 1.5 milyon Euro prim konulurken, takım 5 galibiyet alıp son maçta Konya ile berabere kalmıştı.

Yönetim ikinci yarı başında 6 maçlık serileri 3 maça indirdi. İlk 3 maçta iki beraberlik (Trabzon-G.Birliği) primin kaçmasına neden oldu. Sonraki 3 maçta ise Beşiktaş yenilgisi hesabı bozdu.

Bu arada futbolcuların Mart ayına kadar olan maaş ve diğer ödemeleri hesaplarına yatırıldı.



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