Fenerbahçe, Youtube'da rakiplerle farkı açıyor

GALATASARAY İLE FARK 100 BİNE ÇIKTI

FENERBAHÇE 500 BİN LİRA GELİR ELDE ETTİ



Büyük kapışma: Youtube ▶️



Fenerbahçe, Youtube abone sayısında Galatasaray ile arasındaki farkı açıyor. 📈 pic.twitter.com/ToaiXOGFNF



— Sporx (@sporx) November 18, 2020

Birçok alanda birbiriyle rekabet halinde olan Türk futbolunun çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Youtube kanalları üzerinden de atılımları sürüyor.Başkan Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından dijital etkinliğini arttıran ve Youtube'da 1 milyon aboneyi geçen ilk kulüp olan Fenerbahçe, Galatasaray'ı geride bıraktıktan sonra aradaki farkı da açmaya başladı.Youtube üzerinden çeşitli etkinlikler yapmayı sürdüren sarı-lacivertliler, Kasım ayı itibariyle abone sayısını 1 milyon 736 bin seviyesine çekti ve Galatasaray ile arasındaki farkı da yaklaşık 100 bin aboneye yükseltti.BJK TV'yi kapatan ve özel paylaşımlarını Youtube üzerinden yapan Beşiktaş ise, iki rakibine oranla oldukça geride kaldı. Siyah-beyazlıların Youtube'da Kasım ayı itibariyle 693 bin abonesi bulunuyor.Hazırlık maçlarını ve yeni transferlerini Youtube'daki "Katıl" özelliği ile üyelerine açıklayan Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte yaklaşık 500 bin liralık gelir elde etti.Yakın dönemde Alex, Emre, Volkan gibi efsanelerinin jübile maçlarını da Youtube üzerinden yayınlayacağını açıklayan sarı-lacivertliler, rakipleri ile aradaki farkı daha da açacak gibi gözüküyor.