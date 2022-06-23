Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu bitiriyor!

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, dün Jorge Jesus ile ilk maçına Shkupi karşısına çıktı ve 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim ve Jorge Jesus, transferleri yapmaya başladı.Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmi olarak açıklayan Fenerbahçe, Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı ile de anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı. Transferde hız kesmek istemeyen yönetim bir yıldız transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de yeniden parlayan oyuncuyu kadrosuna katacak.Süper Lig'de geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor'un yeni adresi Fenerbahçe oldu.Uzun süredir görüşen sarı-lacivertli yönetim ve Karagümrüklü idareciler, dün yapılan son görüşmede anlaştı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ödenecek rakam netlik kazanmazken, Fenerbahçe'nin bir de futbolcuyu kırmızı-siyahlı ekibe göndereceği öğrenildi.Karagümrük'ün Celta Vigo'dan kiraladığı ve daha sonra bonservisini aldığı Emre Mor, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol, 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada da 1 gol ve 1 asistle oynadı.Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.