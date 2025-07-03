Fenerbahçe'ye yerli 3. kaleci takviyesi!

Fenerbahçe, Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 03 Temmuz 2025 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye yerli 3. kaleci takviyesi!
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için adım attı.

Futbola 2015 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Tarık Çetin, sarı-lacivertlilere dönüyor. 

FENERBAHÇE, TARIK ÇETİN'İ YENİDEN KADROSUNA KATIYOR



Tarık Çetin 2019 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri dönüyor. HT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere.

AVRUPA KUPALARINDA KADROYA EK KONTENJAN SAĞLAYACAK

Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'in 3. kaleci olarak düşündüğü haber detayında yer aldı. Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlıyor.

Tarık Çetin dün yaptığı açıklamayla 6 yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'a veda etmişti. 

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