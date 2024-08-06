Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Balıkesirspor'dan kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü renklerine kattığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler!
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06 Ağustos 2024 13:38
Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı milli yıldız Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satan Fenerbahçe, yeni Arda'sını Balıkesir'de buldu.

Sarı-lacivertli kulübün TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un U17 Milli Takımı'nda da forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiği öğrenildi.

5 MİLYON TL'YE ANLAŞILDI

İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği belirtildi.

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

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