Fenerbahçe'ye saha dışı ödül: Yannier'e EuroLeague onuru

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, EuroLeague'de 2005 yılından bugüne her sezon kulüplerini sürdürülebilir ve rekabetçi başarı hikayelerine dönüştüren yöneticileri onurlandırmak için verilen Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi Ödülünün sahibi oldu.



TARİHİ BİR SEZONU GERİDE BIRAKTI



Derya Yannier'in genel menajerlik döneminde 2022-23 sezonunda EuroLeague'de Play-off oynayan, 2023-24 yılında ise Berlin'de düzenlenen Final Four'a katılma hakkı kazanan Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda ise Abu Dhabi'de tarihimizde ikinci kez EuroLeague Kupasının sahibi olmuştu. Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunun yanına Türkiye Kupası ve Türkiye Ligi Şampiyonluklarını da ekleyerek tarihi bir sezonu geride bıraktı.



Sportif başarıların yanında iş geliştirme alanında da Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe Beko, maç başı ortalama seyirci sayısında %10 artış kaydederken, dijital ve deneyimsel platformlarda büyük beğeni toplayan maskot Yellow The Canary projesiyle yenilikçi bir pazarlama stratejisi geliştirdi.