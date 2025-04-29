Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!

Slovak stoper Milan Skriniar'ın maaş talebi Fenerbahçe'yi zorluyor, transfer çıkmaza girdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!
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29 Nisan 2025 12:52

Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın durumu kafaları karıştırıyor.

Sarı lacivertliler'in bonservisini almak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 1.88'lik stoperin talipleri artmaya başladı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise Skriniar'ın Avrupa'dan birçok talibinin olması olarak gösteriliyor.

Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Skriniar'ın piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.

4 GOLE KATKI VERDİ

Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Skriniar,18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Skriniar'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro olarak öne çıkıyor. 

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