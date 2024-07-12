Fenerbahçe'ye Eduard Bello iddiası!

Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Güney Amerika basını, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Venezuelalı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eduard Bello'yu istediğini iddia etti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Bello için girişimlere başlayabileceği belirtildi.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinde 243 maça çıkan Bello, 59 gol atarken 36'da asist yaptı. Meksika ekibi Mazatlan'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 800 bin euro.
Güney Amerika basını, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Venezuelalı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eduard Bello'yu istediğini iddia etti.
Haberde, Fenerbahçe'nin Bello için girişimlere başlayabileceği belirtildi.
KARİYER PERFORMANSI
Kariyerinde 243 maça çıkan Bello, 59 gol atarken 36'da asist yaptı. Meksika ekibi Mazatlan'da forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri ise 800 bin euro.