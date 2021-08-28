Fenerbahçe'ye Arjantin'den yeni sağ bek

Transfer dönemi sona ermeden yeni isimleri kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'nin gündemine Arjantin'den sürpriz bir isim geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli kulübün Arjantin'in Independiente kulübünde forma giyen sağ bek Fabricio Bustos'un temsilcisiyle görüşecek. Fenerbahçe'nin talip olduğu oyuncuyla ayrıca Palmeiras ve Valencia'nın da ilgilendiği ortaya çıktı.



1,67 cm boyunda ve 3-5-2'nin sağında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Independiente'de 2016'dan beri futbol oynuyor.



Fabricio Bustos, Ocak ayından bu yana çıktığı 29 resmi maçta 1 gol 1 asist üretti.



