Fenerbahçe, Wesley transferinden çekildi

Fenerbahçe, Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Wesley transferinden çekilme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Wesley transferinden çekildi
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29 Temmuz 2024 18:33
Fenerbahçe, Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Wesley transferinden çekilme kararı aldı.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Brezilya basınından Meu Timao'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Wesley için Corinthians'a resmi bir teklifte bulundu ve transferi bitirmek için harekete geçti. Ancak Corinthians ile Fenerbahçe arasında yapılan görüşmeler olumsuz olarak sonuçlandı ve Fenerbahçe bu transferde geri adım atma kararı aldı.



30 MİLYON EURO İSTEDİLER

Corinthians'ın Wesley için belirlediği 30 milyon euro'luk transfer bedelini fazla bulan ve pazarlıkları sonlandıran Fenerbahçe, Brezilya ekibi talebinde indirime gitmezse yeni bir teklifte bulunmayacak.

MENAJERİ BİRÇOK KULÜBE ÖNERDİ

Öte yandan haberde, 19 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından birçok kulübe önerildiği ve özellikle Rennes'in oyuncuyla yakından ilgilenmesi sebebiyle Corinthians'ın pazarlık gücünün arttığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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