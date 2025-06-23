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Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferinde avantajlı!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Fenerbahçe transferde öne çıktı. İşte detaylar...

calendar 23 Haziran 2025 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 11:46
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferinde avantajlı!
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Uğurcan Çakır yıllardır Avrupa'da oynamanın hayalini kuruyor. Hatta uzun süre Monaco ile pazarlık yapıldığı belirtildi.

Ancak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Avrupa'dan Uğurcan'a teklif yok" sözleri herkesi şaşırttı.

Başkan Doğan daha önce, "Uğurcan'ı Türkiye'den bir takıma vermem, Avrupa'ya giderse kolaylık sağlarız" demişti. Buna rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray, "Acaba" diyerek Uğurcan için sık sık nabız yokladı.



Son günlerde Uğurcan'ın Trabzon'dan ayrılmayı istediği bunu etrafına da söylemesi Başkan Ertuğrul Doğan'ın karar değiştirmesine neden oldu.

FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI 

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu gelişmeler üzerine, "Uğurcan çıkıp 'Gitmek istiyorum' derse onu zorla tutmayız. Ancak bunu çok net ifade etmeli. Bu durumda bonservisi bellidir, almak isteyen kulüp parayı öder ve alır" dedi. 

Böylece Uğurcan için, "Türkiye'de bir takıma gidemez" kararı da rafa kaldırılmış olacak. 

Fenerbahçe bu transfer için daha avantajlı. Ali Koç ile Ertuğrul Doğan arasındaki iyi ilişkiler, Mourinho'nun Uğurcan'ı istemesi, istenilen bonservisi verebilecek olmaları Fener'in avantajları. Başkan Ertuğrul Doğan, "Sözleşmesi devam ederken oyuncumuzla temasa geçmeleri etik değil" diyerek kızgın olduğu Galatasaray'a biraz daha mesafeli duruyor. 

BUZLAR ERİMİŞTİ

Fenerbahçe ile Trabzonpor arasında yaşanan olaylı maçta Uğurcan ve Osayi başta bazı oyuncular gerginlik yaşamıştı. Ancak son maçta özellikle Uğurcan, başta Osayi olmak üzere bazı oyuncularla sıcak görüntüler verdi. Hatta Uğurcan ile İrfan Can Kahveci'nin yakın dostluğu gözlerden kaçmıyordu. 

BONSERVİSİ NE KADAR?

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Bonservisi belli" dediği Uğurcan için istenen rakam tartışma konusu oldu. Piyasa değeri 9.5 milyon euro görünen 29 yaşındaki kaleci için Trabzon'un 20 milyon euro istediği belirtiliyordu. Transferde önemli mesafe alan Fenerbahçe'nin istenen bonservise yakın bir ücret vermeye hazır olduğu, istenmesi halinde bazı oyuncuların da takasta kullanılabileceğini Trabzonspor'a ilettiği öğrenildi. 


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