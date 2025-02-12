Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak

Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turu ilk maçında konuk edeceği Belçika temsilcisi karşısında avantaj arayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacak
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12 Şubat 2025 11:46
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında perşembe günü Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.

Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.


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