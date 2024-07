Fenerbahçe transferi açıkladı: Wade Baldwin IV

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam edendaha açıkladı.Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin'i kadrosuna kattığını açıkladı.Yapılan açıklamada, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulanyıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi."Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ve son iki sezonda da EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde kendisine yer bulan guard Wade Baldwin IV (1996, 1.93) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.29 Mart 1996 tarihinde New Jersey'de dünyaya gelen 1.93 boyundaki oyuncu, her iki guard pozisyonunda forma giyebiliyor.Wade Baldwin IV, basketbol kariyerine Kolej Ligi'nde Vanderbilt formasıyla başladı. 2014-16 yılları arasında bu ekibin formasını giyen Baldwin, 2016 NBA seçmelerinde Memphis Grizzlies tarafından 17. sıradan seçildi.2016-17 sezonu boyunca Memphis Grizzlies ve Iowa Energy ile NBA ve Gelişim Ligi formaları giyen Baldwin, 2017-19 arasında ise Portland Trail Blazers ve Texas Legends ile yine NBA ve Gelişim Ligi arasında geçirdi.2019'da takas döneminin ardından Raptors 905 ekibinden sözleşme alan Baldwin, 2019 yazında ise Avrupa kariyerine başlama kararı aldı. 2019'da Olympiacos ile sözleşme imzalayan Baldwin, Avrupa'daki çıkış sezonunu ise 2020-21'de Bayern Münih ile yaşadı.Alman ekibiyle hem EuroLeague hem de yerel ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren Birleşik Amerikalı oyuncu, EuroLeague'de 15.2 sayı, 3.9 asist, 3.1 ribaund, 1.2 top çalma istatistikleri yakaladı.Bayern'deki başarılı performansının ardından İspanya'ya transfer olan başarılı guard, Baskonia ile 2021-22 sezonunda EuroLeague'de 14.1 sayı, 4.4 asist, 3.6 ribaund, 1.1 top çalma istatistikleri tutturdu.Baskonia'dan ayrıldıktan sonra Maccabi Tel Aviv'e geçen Wade Baldwin IV, 2022-23 sezonunda EuroLeague'de 16.7 sayı, 5.0 asist, 3.6 ribaund, 0.9 top çalma; 2023-24 sezonunda ise aynı kulvarda 17.7 sayı, 4.9 asist, 2.7 ribaund, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı.Wade Baldwin IV, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında kendisine EuroLeague'nin en iyi ikinci beşinde yer buldu.Baldwin, EuroLeague kariyerinde 157 maça çıktı ve bunların 135'inde ilk beşte yer aldı. Başarılı guard, bu müsabakalarda 14.4 sayı, 4.2 asist, 3.0 ribaund, 0.9 top çalma ve 14.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.Birleşik Amerikalı guard, EuroLeague'de sayı rekorunu 9 Şubat 2023 tarihinde oynanan Kızılyıldız maçında kırdı ve bu müsabakada 36 sayı üretti. Baldwin, verimlilik puanı rekorunu ise 19 Mart 2024 tarihinde oynanan ASVEL maçında 46 verimlilik puanına ulaşarak kırmıştı. Baldwin, Baskonia forması giydiği dönemde 8 Mart 2022 tarihinde oynanan Anadolu Efes müsabakasında 11 asiste ulaşmış ve bu alandaki en yüksek değerine erişmişti.Agresif oyunu ve atletizmi ile her iki guard pozisyonunda da önemli bir koz olan Wade Baldwin IV, aynı zamanda önemli bir EuroLeague tecrübesine de sahip.Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Wade Baldwin IV'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."