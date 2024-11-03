Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapıyor!

Trabzon'da Akçaabat Belediyespor forması giyen Salih Küçükosman'ın gelişimini takip eden ve transfer etme kararı alan Fenerbahçe, 12 yaşındaki forveti İstanbul'a davet etti.
Fenerbahçe ile bir süre deneme antrenmanına çıkan ve RAMS Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında da iki gol atma başarısı gösteren Salih Küçükosman'ı transfer etmek isteyen sarı lacivertli futbolcuların genç oyuncunun ailesinin kararını beklemeye geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor'un da devreye girdiği ve görüşme gerçekleştirdiği 12 yaşındaki forvet Salih Küçükosman ve ailesi son kararı vermek için memleketi Trabzon'a döndü.
Fenerbahçe genç futbolcuyu kadrosuna katmak için son prosedürler ile birlikte ailenin kararını beklerken Trabzonspor'un devreye girmesi sonrası da yeni bir gelişme yaşanmayınca ailenin kararı Fenerbahçe'den yana oldu.
Sarı lacivertliler, Salih Küçükosman'ın lisansını çıkartarak 12 yaşındaki forveti renklerine bağladı. [Haber - Fotoğraf: 61Saat]
Fenerbahçe ile bir süre deneme antrenmanına çıkan ve RAMS Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında da iki gol atma başarısı gösteren Salih Küçükosman'ı transfer etmek isteyen sarı lacivertli futbolcuların genç oyuncunun ailesinin kararını beklemeye geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor'un da devreye girdiği ve görüşme gerçekleştirdiği 12 yaşındaki forvet Salih Küçükosman ve ailesi son kararı vermek için memleketi Trabzon'a döndü.
Fenerbahçe genç futbolcuyu kadrosuna katmak için son prosedürler ile birlikte ailenin kararını beklerken Trabzonspor'un devreye girmesi sonrası da yeni bir gelişme yaşanmayınca ailenin kararı Fenerbahçe'den yana oldu.
Sarı lacivertliler, Salih Küçükosman'ın lisansını çıkartarak 12 yaşındaki forveti renklerine bağladı. [Haber - Fotoğraf: 61Saat]