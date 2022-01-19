Fenerbahçe taraftarının gözdesi; Kim Min-Jae!

Fenerbahçe taraftarı her maçta profesyonelliği ile öne çıkan, Güney Koreli futbolcuyu ayrı bir yerde tutuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarının gözdesi; Kim Min-Jae!
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19 Ocak 2022 11:39
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de kötü geçen sezonlara bir yenisi daha eklenirken taraftarlar, futbolcuları sık sık protesto ediyor. Sarı-lacivertli ekipte bu protestoların hedefine girmeyen nadir isimlerden biri Kim-Min Jae...

Taraftarlar oynadığı her maçta profesyonelliği ile öne çıkan, Güney Koreli futbolcuyu ayrı bir yere koyuyor. Kim-Min Jae de Türkiye kariyerinde gördüğü bu ilgiden dolayı memnun. Kariyerini Kanarya'da sürdürmeyi planlıyor. 

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