taraftarlarının, farklı Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek takımlarınaöğrenildi.Yeniden bir çıkış arayan Kanarya'da tribünlerin, bu mücadelede de her zaman olduğu gibi yine dolması bekleniyor.Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.