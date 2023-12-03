Fenerbahçe taraftarlarının, farklı Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek takımlarına yine tam destek verecekleri öğrenildi.
Yeniden bir çıkış arayan Kanarya'da tribünlerin, bu mücadelede de her zaman olduğu gibi yine dolması bekleniyor.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.
Yeniden bir çıkış arayan Kanarya'da tribünlerin, bu mücadelede de her zaman olduğu gibi yine dolması bekleniyor.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.