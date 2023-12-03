Fenerbahçe taraftarından Kadıköy'de tam destek

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Sivasspor ile oynayacağı maçta tribünlerin tam dolması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarından Kadıköy'de tam destek
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03 Aralık 2023 09:44
Fenerbahçe taraftarlarının, farklı Nordsjaelland mağlubiyetinin ardından Kadıköy'de Sivasspor'u konuk edecek takımlarına yine tam destek verecekleri öğrenildi.

Yeniden bir çıkış arayan Kanarya'da tribünlerin, bu mücadelede de her zaman olduğu gibi yine dolması bekleniyor.



Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek. 

 
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