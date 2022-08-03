Fenerbahçe, sözleşme uzattı ve kiraladı

Fenerbahçe'de, 2004 doğumlu stoper Emir Ortakaya'nın sözleşmesi uzatıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi. Fenerbahçe ayrıca, 18 yaşındaki futbolcunun gelişimi için gelecek sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır.



Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir."





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