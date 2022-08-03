Fenerbahçe, sözleşme uzattı ve kiraladı

Fenerbahçe, genç futbolcusu Emir Ortakaya'nın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ayrıca genç futbolcunun gelişimi için Göztepe'ye kiralandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe, sözleşme uzattı ve kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 18:43
Fenerbahçe'de, 2004 doğumlu stoper Emir Ortakaya'nın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi. Fenerbahçe ayrıca, 18 yaşındaki futbolcunun gelişimi için gelecek sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Futbol Akademimizin oyuncularından, U18 Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Ortakaya'nın sözleşmesi 5 yıl uzatılmıştır. Yapılan anlaşma ile futbolcumuz 2026-27 sezon sonuna dek renklerimize bağlanmıştır.

Futbolcumuz Emir Ortakaya, gelişimini sürdürmesi için 2022-23 sezonunda kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyecektir."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ