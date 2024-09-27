Fenerbahçe savunması iş başında!

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferinde savunma şov yaptı.
Hücumda En-Nesyri'nin 4 net pozisyondan yararlanamadığı maçta goller defans oyuncularından geldi. Karşılaşmanın 26. dakikada soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce çabukluğunu konuşturan Çağlar vurarak topu ağlara gönderdi ve sarılacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki stoper, bu sezon 12. maçında ilk golünü attı.
Hücumda En-Nesyri'nin 4 net pozisyondan yararlanamadığı maçta goller defans oyuncularından geldi. Karşılaşmanın 26. dakikada soldan kazanılan kornerde Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe doğru ortasını yaptı. Becao'nun kafayla indirdiği topa savunmadan önce çabukluğunu konuşturan Çağlar vurarak topu ağlara gönderdi ve sarılacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki stoper, bu sezon 12. maçında ilk golünü attı.