Fenerbahçe Safiport'tan 35 sayı fark

Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-55 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Safiport'tan 35 sayı fark
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28 Aralık 2021 19:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-55 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Anıl Veziroğlu

Nesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 6, Nacickaite 9, Harika Gözde Eldaş 6, Thomas 15, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Uygül 11, Gülşah Duman Bıçakçı, Gizem Kaymaz 2, Çisil Bilgin

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 10, Sabally 13, Bazoukou 14, Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 8, Tuğçe Canıtez 12, McBride 12, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz 2, Stokes 6

1. Periyot: 11-19

Devre: 25-41

3. Periyot: 36-65

 


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