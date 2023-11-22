Fenerbahçe, Rade Krunic için tekrar devrede

Fenerbahçe yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.
PIOLI'NIN PRENSİ OLDU
Ismael Bennacer'in uzun süreli sakatlığıyla birlikte orta sahanın vazgeçilmezi olan Rade Krunic adete Stefano Pioli'nin prensi haline geldi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katamamasındaki en önemli nedenlerden biride Stefano Pioli'nin, Rade Krunic'i takımdan gönderilmemesi isteğiydi.
ŞARTLAR TEKRARDAN ZORLANACAK
Sezon başında Milan ile yeni sözleşme imzalayacağı için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddeden Rade Krunic henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.
Bu durumdan ötürü Fenerbahçe kış transfer döneminde Rade Krunic için tekrardan Milan'ın kapısını çalmayı düşünüyor.
MILAN SICAK BAKABİLİR
Calciomercato'da yer alan habere göre orta sahada uzun süredir takımdan ayrı kalan Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakabilir.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Milan formasıyla 12 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
PIOLI'NIN PRENSİ OLDU
Ismael Bennacer'in uzun süreli sakatlığıyla birlikte orta sahanın vazgeçilmezi olan Rade Krunic adete Stefano Pioli'nin prensi haline geldi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katamamasındaki en önemli nedenlerden biride Stefano Pioli'nin, Rade Krunic'i takımdan gönderilmemesi isteğiydi.
ŞARTLAR TEKRARDAN ZORLANACAK
Sezon başında Milan ile yeni sözleşme imzalayacağı için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddeden Rade Krunic henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.
Bu durumdan ötürü Fenerbahçe kış transfer döneminde Rade Krunic için tekrardan Milan'ın kapısını çalmayı düşünüyor.
MILAN SICAK BAKABİLİR
Calciomercato'da yer alan habere göre orta sahada uzun süredir takımdan ayrı kalan Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife sıcak bakabilir.
12 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Milan formasıyla 12 resmi maça çıkan Rade Krunic bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
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