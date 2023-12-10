Fenerbahçe Parolapara 11'de 11 yaptı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara 11'de 11 yaptı
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10 Aralık 2023 17:26
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe Parolapara, bu sonuçla ligde 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Bahov, Samet Baltacı, Okello, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu ( Caner Ergül, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 31-29, 30-32, 25-22, 25-18

Süre: 143 dakika (40, 43, 33, 27)

 

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