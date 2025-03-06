Fenerbahçe Opet'te genel menajer Nalan Ramazanoğlu ayrılığı

Fenerbahçe Opet, genel menajer Nalan Ramazanoğlu'nun görevden ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet'te genel menajer Nalan Ramazanoğlu ayrılığı
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06 Mart 2025 15:09
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Nalan Ramazanoğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "2023-2024 sezonundan bugüne Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın genel menajerlik görevini başarıyla yerine getiren Nalan Ramazanoğlu, takımımızdaki görevinden ayrılmıştır. Kulübümüzün çatısı altında oyunculuk ve idarecilik yaptığı dönemde kazanılan 1 Kadınlar Avrupa Ligi ve 1 FIBA Süper Kupa dahil çok sayıda kupa ve şampiyonlukla basketboldaki tarihi başarılarımızın parçası olan Nalan Ramazanoğlu'na bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nalan Ramazanoğlu, yöneticiliğin yanı sıra Fenerbahçe formasını 17 yıl boyunca giymiş ve 9 yıl boyunca takım kaptanı olarak da görev yapmıştı.

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