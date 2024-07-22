Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
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22 Temmuz 2024 09:47
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 09:56
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.

Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

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