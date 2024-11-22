Fenerbahçe'nin Talisca pazarlığı: Bonservisiyle isteniyor

Kış transfer döneminde ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Anderson Talisca görüşmeleri devam ediyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferini bir numaralı gündem maddesi yaparak çalışmalara hız verdi.
Sarı lacivertliler bütün önceliğini bu transfere vererek Başkan Ali Koç'un talimatıyla Al Nassr Külübü ve oyuncuyla iletişime geçmeye başladı. Hem oyuncunun yüksek maaşı hem de kulübünün istediği bonservis ücreti üzerinden çok ciddi sıkı pazarlıklar yapılıyor.
ACUN ILICALI YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR
Sezon başı En-Nesyri ve Amrabat'ı 2 ay süren sıkı pazarlıklar sonucunda Fenerbahçe'ye kazandıran Asbaşkan Acun Ilıcalı, bu transferde de yoğun uğraş veriyor.
Transferdeki yüksek finansal durum sebebiyle Acun Ilıcalı, çeşitli planlar yaparak bu transferi Fenerbahçe'nin lehine en ekonomik şekilde bitirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Fenerbahçe, Talisca'yı kesinlikle bonservisiyle kadroya katmak istiyor. 2021 yılında Çin'den oyuncuyu 8 milyon Euro'ya alan Al Nassr'ın 4-5 milyon Euro civarında ikna edilmesi planlanıyor.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hemen hemen her sezon 10 milyon Euro'nun üzerinde oynayan Talisca, Suudi kulübünden de 12 milyon Euro alıyor. Oyuncunun bu ücretinde de pazarlık yapılıyor. Talisca da şartların oluşması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
KADRODA YER ALMADI!
Öte yandan ağrıları bulunan Talisca, Al-Nassr'ın Al-Qadsiah ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın transferini bir numaralı gündem maddesi yaparak çalışmalara hız verdi.
Sarı lacivertliler bütün önceliğini bu transfere vererek Başkan Ali Koç'un talimatıyla Al Nassr Külübü ve oyuncuyla iletişime geçmeye başladı. Hem oyuncunun yüksek maaşı hem de kulübünün istediği bonservis ücreti üzerinden çok ciddi sıkı pazarlıklar yapılıyor.
ACUN ILICALI YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR
Sezon başı En-Nesyri ve Amrabat'ı 2 ay süren sıkı pazarlıklar sonucunda Fenerbahçe'ye kazandıran Asbaşkan Acun Ilıcalı, bu transferde de yoğun uğraş veriyor.
Transferdeki yüksek finansal durum sebebiyle Acun Ilıcalı, çeşitli planlar yaparak bu transferi Fenerbahçe'nin lehine en ekonomik şekilde bitirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ İSTİYOR
Fenerbahçe, Talisca'yı kesinlikle bonservisiyle kadroya katmak istiyor. 2021 yılında Çin'den oyuncuyu 8 milyon Euro'ya alan Al Nassr'ın 4-5 milyon Euro civarında ikna edilmesi planlanıyor.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hemen hemen her sezon 10 milyon Euro'nun üzerinde oynayan Talisca, Suudi kulübünden de 12 milyon Euro alıyor. Oyuncunun bu ücretinde de pazarlık yapılıyor. Talisca da şartların oluşması durumunda Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
KADRODA YER ALMADI!
Öte yandan ağrıları bulunan Talisca, Al-Nassr'ın Al-Qadsiah ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.