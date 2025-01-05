Fenerbahçe'nin rakibi direkler

Fenerbahçe bu sezon ligde 10. kez direklere takıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi direkler
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05 Ocak 2025 19:28
Fenerbahçe, bu sezon ligde direklere karşı ayrı bir mücadele veriyor.

Hatayspor maçının 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma ünvanını korumuş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.
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