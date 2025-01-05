Fenerbahçe'nin rakibi direkler

Fenerbahçe, bu sezon ligde direklere karşı ayrı bir mücadele veriyor.
Hatayspor maçının 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma ünvanını korumuş oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.
Hatayspor maçının 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma ünvanını korumuş oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.