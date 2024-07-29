Fenerbahçe'nin orta sahada acelesi yok

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, orta saha transferinde acele etmeyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin orta sahada acelesi yok
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29 Temmuz 2024 08:06
Fenerbahçe'de sportif Direktör Mario Brancao'nun, Youssef En Nesyri'nin imza töreninde yaptığı "Transferi yüzde 95" bitirdik sözlerinin ardından tüm gözler orta sahaya alınacak isimlere çevrildi. Ancak yaz döneminde hiçbir transferinde acele etmeyen yönetim 6 numarada da acele etmeyecek.

Bugüne kadar çok iyi bir strateji izleyen yönetim, Mourinho'nun raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürürken hem takımın uyumunu hem de dengesini bozmak istemiyor.

Fenerbahçe'de bu yüzden orta sahada da acele edilmeyecek. 



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