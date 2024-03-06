Fenerbahçe'nin mücevherleri: Edin Dzeko ve Dusan Tadic!

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye hem sahada hem de saha dışında liderlik yapıyor. Dünyaca ünlü oyuncular, şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimleri oldu. Oyunu inşa eden tecrübeli ikili saha içi performanslarıyla takımı sırtladı.
Dzeko ve Tadic yaşları sebebiyle fiziksel olarak düşüş yaşadıklarında eleştiri de almıştı. Ancak bu isimler kendilerinden genç birçok takım arkadaşından çok daha iyi fiziksel duruma sahip. Hatta takımın en iyileri arasında yer alıyorlar.
DÜZENLİ FITNESS PROGRAMI
Deneyimli oyuncular bu sezon hiç sakatlanmadı. Dzeko sadece Galatasaray derbisi olduğu için Kayseri maçında dinlendirildi. Tadic ise sakatlanmadığı gibi bir idman bile kaçırmadı. Son derece profesyonel yaşayan ikili; yeme, içme ve uyku saatlerini maç takvimine göre belirliyor.
Ayrıca her antrenman sonrası fitness çalışması yapıyorlar. Dzeko ve Tadic'i gören takım arkadaşları onları örnek alıyor. Birçok futbolcu yaşam tarzlarını değiştirirken özel fitness çalışmaları yapmaya başladı.
MAÇ AYRIMI YAPMIYORLAR
Ayrıca iki isim sakatlık önleyici antrenmanlar yaparak risklerin önüne geçiyor. Bunun yanı sıra her maçta oynamak istiyorlar. Kupa, lig, Avrupa gibi ayrımları yok. Futbolu çok sevmelerinin yanı sıra kendi ritimlerini korumayı amaçlıyorlar.
Gollerdeki en büyük paya sahip olan ikili iddia edildiği gibi ciddi bir fiziksel düşüş yaşamadı. Bu zaten ölçümlerde de görülüyor. Birçok futbolcu sakatlanırken, ilerleyen yaşlarına rağmen Dzeko ve Tadic kusursuz saat gibi çalışmaya devam ediyor.
Dzeko ve Tadic yaşları sebebiyle fiziksel olarak düşüş yaşadıklarında eleştiri de almıştı. Ancak bu isimler kendilerinden genç birçok takım arkadaşından çok daha iyi fiziksel duruma sahip. Hatta takımın en iyileri arasında yer alıyorlar.
DÜZENLİ FITNESS PROGRAMI
Deneyimli oyuncular bu sezon hiç sakatlanmadı. Dzeko sadece Galatasaray derbisi olduğu için Kayseri maçında dinlendirildi. Tadic ise sakatlanmadığı gibi bir idman bile kaçırmadı. Son derece profesyonel yaşayan ikili; yeme, içme ve uyku saatlerini maç takvimine göre belirliyor.
Ayrıca her antrenman sonrası fitness çalışması yapıyorlar. Dzeko ve Tadic'i gören takım arkadaşları onları örnek alıyor. Birçok futbolcu yaşam tarzlarını değiştirirken özel fitness çalışmaları yapmaya başladı.
MAÇ AYRIMI YAPMIYORLAR
Ayrıca iki isim sakatlık önleyici antrenmanlar yaparak risklerin önüne geçiyor. Bunun yanı sıra her maçta oynamak istiyorlar. Kupa, lig, Avrupa gibi ayrımları yok. Futbolu çok sevmelerinin yanı sıra kendi ritimlerini korumayı amaçlıyorlar.
Gollerdeki en büyük paya sahip olan ikili iddia edildiği gibi ciddi bir fiziksel düşüş yaşamadı. Bu zaten ölçümlerde de görülüyor. Birçok futbolcu sakatlanırken, ilerleyen yaşlarına rağmen Dzeko ve Tadic kusursuz saat gibi çalışmaya devam ediyor.