Fenerbahçe'nin milli stoperine talip çıktı!

Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin milli stoperine talip çıktı!
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05 Eylül 2024 18:55
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosuna yazdığı Samet Akaydin'e talip çıktı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin'ı kadrosuna katmak istiyor.

GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Haberde sarı lacivertli takımın, şu ana kadar oyuncu için gelen hiçbir teklifi kabul etmediği belirtildi.

TAKIMDA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

UEFA kadrosuna da yazılan 30 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho tarafından takımda tutulmasına karar verildi.

Geçen sezonu Panathinaikos'ta kiralık geçiren Samet Akaydin, Fenerbahçe formasını 34 kez terletti. Sarı lacivertliler, tecrübeli stoper, Adana Demirspor'dan 3.70 milyon euroya Adana Demirspor'dan transfer etmişti. 

 
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