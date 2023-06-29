Fenerbahçe'de sezon açılış tarihi ve hazırlık maçı programı belli oldu.
Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.
Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.
Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:
9 Temmuz:
19.30 Zenit-Fenerbahçe
12 Temmuz:
19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız
15 Temmuz:
14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe
Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.
Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.
Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.
Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:
9 Temmuz:
19.30 Zenit-Fenerbahçe
12 Temmuz:
19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız
15 Temmuz:
14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe
Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.