Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı açıklandı
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29 Haziran 2023 15:15
Fenerbahçe'de sezon açılış tarihi ve hazırlık maçı programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz tarihinde takıma katılacak.

Sağlık kontrollerinin ardından 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'ya gidecek.

Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak sarı-lacivertlilerin, maç programı şöyle:

9 Temmuz:

19.30 Zenit-Fenerbahçe

12 Temmuz:

19.30 Fenerbahçe-Kızılyıldız

15 Temmuz:

14.00 Neftchi PFK-Fenerbahçe

Fenerbahçe, son maçın ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek. 

 
 

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