Fenerbahçe'nin eski yıldızları tekrar buluştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu.
Kuzey Makedonya ekibi Gostivar, 38 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
Gostivar'da sarı lacivertli takımın eski futbolcusu Alper Potuk da forma giyiyor.
Öte yandan Fenerbahçe altyapısında yetişen Erten Ersu ve Beşiktaş altyapısında oynayan Oğuzhan Aydoğan da Makedonya temsilcisinde forma giyiyor.
Kuzey Makedonya ekibi Gostivar, 38 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
Gostivar'da sarı lacivertli takımın eski futbolcusu Alper Potuk da forma giyiyor.
Öte yandan Fenerbahçe altyapısında yetişen Erten Ersu ve Beşiktaş altyapısında oynayan Oğuzhan Aydoğan da Makedonya temsilcisinde forma giyiyor.
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