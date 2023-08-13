Fenerbahçe'nin en pahalı transferi: Cengiz Ünder

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin en pahalı transferi: Cengiz Ünder
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13 Ağustos 2023 21:09
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder Fenerbahçe tarihine geçti.

15 milyon karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu. 

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şöyle: 

15M€ Cengiz Ünder
14M€ Dani Güiza
13M€ Emmanuel Emenike
10M€ Raul Meireles
10M€ Moussa Sow
 
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